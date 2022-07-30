Председатель Национального совета Джамиль Гасанли намерен покинуть свой пост. Об Джамиль Гасанли заявил в интервью азербайджанской службе Би-би-си в Англии.

«Я выступил с предложением уйти с поста председателя Нацсовета. Нацсовет надо омолодить и модернизировать. Я уже 8-й год руковожу этой организацией. Если призываешь людей к чему-либо, то сам должен стоять во главе этого процесса. У призывов людей к протесту из Лондона, Парижа, Берлина или Вашингтона есть дополнительный моральный груз. Это такой предел возраста, когда нужно уходить отовсюду, в том числе и из этого мира», — сказал Джамиль Гасанли.