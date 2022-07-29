Турция не рассматривает возможность сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников. Об этом заявил глава турецкого ОПК Исмаил Демир.
«Ничего подобного в нашей повестке нет, работа в этом направлении не ведется», — добавил он.
Турция не рассматривает возможность сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников. Об этом заявил глава турецкого ОПК Исмаил Демир.
«Ничего подобного в нашей повестке нет, работа в этом направлении не ведется», — добавил он.
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