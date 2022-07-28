США предоставят Армении грант в размере $120 млн на поддержку демократии и экономической безопасности. Из них 68 млн 556 тысяч долларов будут направлены на развитие демократии, а 51 млн 435 тысяч долларов – на повышение экономической безопасности.

К данному сообщению можно относиться по-разному. Подобные гранты, помощи и прочее правительство США выделяло и продолжает выделять всем постсоветским странам. Кому больше, кому меньше — в зависимости от интересов.

Интерес США к Армении, и в целом к региону, после 44-дневной войны возрос. Новая геополитическая реальность, которая обусловлена итогами войны, создает огромные возможности. Несмотря на то, что в начале многие международные центры были убеждены в том, что Россия и Турция одержали победу в борьбе за влияние в регионе, однако позднее пришло понимание того, что не все так просто.

Более того, США и Евросоюз располагают той фишкой, которой нет ни у Москвы, ни у Анкары, ни, тем более, у Тегерана, возмущенным происходящим и разводящим руками, поскольку повлиять на ситуацию он никак не может.

Деньги – вот главная фишка США и ЕС, которые выделяются в качестве грантов и практически беспроцентных кредитов для стран Южного Кавказа, а именно для Еревана и Баку. Однако в случае Баку ситуация несколько иная: проблема для США состоит в том, что Азербайджан — экономически достаточно независимая страна, а при высоких ценах на нефть, ее деньгами не удивить, но отказываться даже от небольших западных кредитов, а также от инвестиций в освобожденные территории он не собирается.

Тут есть факторы и политического характера, но об этом позже, поскольку оно требует отдельной статьи и разбора.

Итак, Южный Кавказ. Урегулирование карабахского конфликта в 2020 году сравняло позиции Армении и Грузии для ЕС и США. При этом власти Грузии на фоне украинского конфликта сумели подпортить себе репутацию. Однако в случае с Арменией все выглядит иначе.

Перспективы мирного соглашения между Ереваном и Баку, а также между Ереваном и Анкарой позволяют Западу инвестировать в Армению. Речь идет о политической инвестиции в «демократию и безопасность». Данная инвестиция окупается не сразу, но имеет огромное значение на перспективу. Это поддержка НПО, гражданского сектора, независимых СМИ и создание альтернативных прозападных политических партий. Не стоит удивляться, если после Никола Пашиняна, а он всего лишь переходная личность, к власти придет более прозападный политик.

Никол едет в Москву на поклон, другой этого делать не станет. Иными словами, инвестиции преследуют цель – оторвать Армению от России путем финансирования новых политических сил и партий.

С другой стороны, Россия все еще властна над Арменией, ее силовыми структурами: имеет рычаги давления на Пашиняна, имеет лояльных к себе политиков как во власти, так и в оппозиции в лице Саргсяна и Кочаряна. Поэтому такой фактор, как влияние Москвы в Ереване рано сбрасывать со счетов.

Но политика – это стратегия, глубина которой измеряется годами и пошаговыми действиями. Если учесть, что Россия воюет с Украиной, то можно однозначно сказать, что со стратегической политикой у Кремля не все ладно.

При этом нужно сказать, что у украинского конфликта есть и другие параллели. Международная изоляция России, экономические санкции, который не сильно ударили по бюджетной составляющей России из-за повышения цен на энергоресурсы, и это признали даже на саммите G-7, однако ситуация в секторе экономики реально выглядит не лучшим образом. Само экономическое сотрудничество с Россией стало токсичном для ее союзников в лице той же Армении и других членов ЕАЭС.

Пока Россия занята «спецоперацией», США осваивают пустоты, которые сейчас возникли в регионе Южного Кавказа, в частности скудные «просторы» Армении. Пока неизвестно, чем все это закончится для России. Но свято место пусто не бывает.

Тут стоит упомянуть и о попечителе армянской территориальной «девственности» – Иране. Усиление США в Армении для этих товарищей опаснее, чем «туранский проект», коим они именовали Зангезурский коридор.

Если президент Ильхам Алиев выступает гарантом того, что третьи государства не смогут использовать территорию Азербайджана для недружественных действий против Ирана, то в случае с Арменией таких гарантий нет.

Более того, после Грузии, теперь уже и прозападная Армения меняет расклад сил в регионе не в пользу Ирана. Поэтому Тегерану следует задуматься над своими приоритетами и задачами.

Ниджат Гаджиев