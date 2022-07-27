Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Нур-Султане обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств.

Как сообщает пресс-служба Токаева, собеседники уделили особое внимание транспортно-логистическому взаимодействию. Было отмечено, что страны являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Казахстанская сторона предложила Грузии рассматривать собственный рынок «как ворота в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай».

«Я приехал с важным посылом – мы заинтересованы в развитии двустороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах», — сказал Гарибашвили.

Премьер указал, что товарооборот между Грузией и Казахстанов увеличивается из года в год и у стран есть «большие возможности для расширения связей».

Токаев также отметил поступательное развитие двустороннего сотрудничества и важность объединения совместных усилий.

«Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. Наша задача – укреплять и развивать дальше наши дружественные отношения», – сказал президент Казахстана.

Позже в Twitter Гарибашвили сообщил, что встреча с Токаевым была «плодотворной», и стороны «обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сферах транспорта, логистики, торговли и туризма».