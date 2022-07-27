Процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией остается важной повесткой дня не только двух стран. Она актуальна и для Азербайджана.

Напомним, что это вторая попытка установить дипотношения между Анкарой и Ереваном, начиная с 1993 года, когда Турция в виду оккупации Арменией азербайджанских земель закрыла границы c этой страной.

Как известно, первая попытка была предпринята в 2009 году в Цюрихе, главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако из-за деструктивной позиции Армении эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

После победы Азербайджана в 44-дневной войне, которая кардинально изменила геополитическую картину в регионе, вопрос нормализации отношений между Турцией и Арменией вновь актуализировался, и в декабре 2021 года страны назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования.

От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана — заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.

Первую встречу представители Еревана и Анкары провели 14 января 2022 года в Москве, вторую — 24 февраля в Вене. В Ереване положительно оценили динамику переговорного процесса, отметив, что для армянской стороны приоритетом является открытие границы с Турцией.

3 мая специальные представители Армении и Турции по нормализации отношений двух стран вновь встретились в Вене, где договорились продолжать данный процесс.

«Спецпредставители подтвердили цель достижения в рамках этого процесса полноценного урегулирования между их странами. В связи с этим состоялся откровенный и результативный обмен мнениями — обсуждались возможные шаги, которые можно было бы предпринять в этом направлении для достижения ощутимого прогресса. Они подтвердили свое согласие продолжить процесс без предварительных условий», — отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что именно победа Азербайджана в войне с Арменией стала поворотным моментом в установлении диалога между Анкарой и Баку. Обессиленная как в военно-политическом, так и экономическом и моральном плане Армения оказалась практически в безвыходном положении. Причем на фоне того, что ее главный сюзерен — Россия, ввязавшись в войну в Украине, существенно ослабила свои позиции на Южном Кавказе.

Тем самым, правительство Пашиняна вынуждено следовать сложившейся конъюнктуре и сесть за стол переговоров. Насколько искренны армянские власти – другой вопрос, но на словах они выступают за открытие границ. Кроме того, немаловажен тот фактор, что Турция готова обсуждать данный вопрос в привязке к Азербайджану. И об этом прямо заявил на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция ждет конкретных шагов от Армении в процессе нормализации двусторонних отношений», — сказал Эрдоган в эфире телеканала TRT.

По его словам, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пашиняном был обсужден процесс нормализации отношений.

«Мы ожидаем, что армянская сторона предпримет конкретные шаги. Мы серьезно и решительно настроены в процессе нормализации отношений», — отметил он.

Эрдоган добавил, что «красной линией» в этом вопросе для Турции с самого начала является Азербайджан. Он заявил, что Турция разрабатывает подход в отношениях с Арменией в координации с Азербайджаном. Тем не менее, наряду с тем, что вопрос нормализации отношений – процесс долгий и трудоемкий, а армянская сторона пока осторожна в конкретных действиях, есть и другие факторы, которые могут стать барьером на этом пути.

Первым, но не самым важным аспектом является активизация реваншистских сил в Армении, которые радикально настроены против Турции и Азербайджана. Как известно, во главе реваншистов стоит так называемый карабахский клан, который на известных штыках около двух десятков лет находился у власти в Армении. И чьи уши торчат за их нынешними действиями – «секрет Полишинеля».

Второй и основной момент заключается в противодействии установлению дипотношений между Турцией и Армений двух основных акторов региона – России и Ирана. Оба государства опасаются усиления роли Турции в регионе, в случае нормализации отношений.

В частности, Москва посредством подконтрольных ей различных политологов пытается донести свое недовольство до турецкой стороны. Как говорится, не напрямую, а окольными путями.

Так, российский политолог, президент «Института Ближнего Востока» Евгений Сатановский, коснувшись вопроса нормализации отношений между Турцией и Арменией, заявил, что, «если Ереван в отношениях с Анкарой и может пойти на уступки, то Анкара в отношениях с Ереваном – никогда».

Откровенно говоря, слышать от политолога такого уровня столь прописные истины несколько удивительно. Турция до сих пор не предъявляла Армении никаких ни территориальных претензий, ни претензий исторического плана. Единственное требование Турции заточено на карабахском вопросе, что полностью укладывается в рамки международного права.

В свою очередь, Ереван все еще грезит признанием Анкарой «геноцида армян», попутно разевая рот на турецкие приграничные земли. При таком раскладе и дураку ясно, от кого по праву требуются уступки. Кроме того, Сатановский и его кукловоды, явно обеспокоенные тем, что в случае нормализации отношений форпост Москвы – Ереван — уплывет из фарватера России в западном направлении, не гнушаются и манипулированием сознанием армян.

По словам Сатановского, «если в Армении есть люди, которых интересует диалог с Турцией, то им следует перечитать историю «геноцида армян 1915 года».

Тем самым, Сатановский пытается наступить на «больную» (хоть и вымышленную) мозоль армянской общественности. И неважно, что никакого «геноцида армян» в истории не было. По законам военного времени были казнены изменники Родины. Для России, в данном случае в лице Сатановского, важно сохранить в памяти армянина образ «кровожадного» турка.

И реплика российского эксперта о «геноциде» уж больно напоминает расистское высказывание экс-президента Армении Роберта Кочаряна «об этнической несовместимости армян и азербайджанцев»…

Фарид Теймурханлы