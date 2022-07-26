Молчание, вопреки известной поговорке, далеко не всегда золото. Особенно если речь идёт по политике. Последние военно-политические подвижки у стыка трёх границ — Азербайджана, Армении и Грузии — напомнили об этом еще раз.

Как уже рассказывал Minval еще две-три недели назад, в селе Айгепар Тавушского марза Армении, там, где еще в советские годы находился аэропорт, началось масштабное строительство, причем за работами активно следят, по данным местных СМИ, «русские». Как утверждается, строится здесь ни много ни мало вторая военная база, где разместятся около двух тысяч солдат. Подписание соответствующих документов между Москвой и Ереваном, по данным АрмСМИ, еще предстоит, но правительство Армении уже официально объявило об отводе земельных участков для российских военных. Конкретного адреса не указали, но и того, что уже просочилось в источники, хватило если не для выводов, то уж точно для вопросов, причем не в Армении, а в Азербайджане.

Да, конечно, Армения входит в ОДКБ, у неё еще есть «двусторонний» договор с Россией, и где размещать российскую военную инфраструктуру на территории Армении, как бы решать Москве и Еревану.

Но тут базу, как уже отмечал Minval, планируют «разместить» в весьма чувствительной точке. Здесь, напомним, вплотную к границе подходят азербайджанские экспортные трубопроводы — и «нефтяной» Баку-Тбилиси-Джейхан, и «Южный газовый коридор», тот самый, который ещё на своём старте вызвал неприкрытое раздражение в российских «державных» кругах. Во всяком случае, некоторые РосСМИ сообщали об этом проекте под заголовками «Шампур в спину» с намеками, что строят, мол, трубопровод «в обход России». Здесь же рядом — железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, о которой тоже рассказывали в стиле «По железной дороге обошли Россию». Совсем рядом — село Алибейли, где армянские пропагандисты прямо обещали повторить Ходжалы. Наконец, как уже упоминал Minval.az, базу собираются «втыкать» как раз на том участке, где два года назад, в июле 2020 года, Армения уже спровоцировала столкновения, где «трубопроводный» аспект был заметен невооружённым глазом. А сегодня здесь остаётся нерешенным вопрос анклавов. Не говоря о том, что Армения регулярно устраивает на границе вооружённые провокации.

Теоретически расставить точки над i могло бы официальное заявление России. Но пока в Армении расписывали планы появления новой базы там, где уже однажды едва не вспыхнула большая война, Москва продолжала молчать. Там не спешат ни подтверждать, ни опровергать своих «базовых планов». И тем более не поясняют, против кого строят базу вплотную к границе с Азербайджаном.

Можно, конечно, отмахнуться, посоветовать не разводить конспирологию и уж точно не притягивать сюда ни нынешние договоренности Азербайджана и Евросоюза, ни «газовую войну» на европейском рынке, ни геополитические «подвижки» в Центральной Азии, для которой Азербайджан оказался окном в Европу.

Но, во-первых, информацию к размышлению о стратегических планах и целях той или иной страны даёт множество источников. География военных баз занимает здесь далеко не последнее место по важности. Тем более если речь идёт о «конфликтных» регионах.

Во-вторых, база появляется вплотную к границе и в зоне вероятного ответного огня в случае ереванских провокаций. Так что можно догадаться, как повлияет на активность Еревана. Тем более что в армянском генералитете продолжают жить реалиями первой карабахской войны, а каждый российский военный объект в зоне досягаемости воспринимают как потенциальный 366 полк. Чьё командование, в числе прочего, объясняло своё соучастие в обстрелах города Шуша очень просто. Здесь отдали приказ: «Если хоть один снаряд разорвётся вблизи нашего военного городка — отвечать из всех видов оружия!» Полк находился в Ханкенди, оттуда били и по Шуше, и по Агдаму, и когда азербайджанская армия начинала отвечать, палить по азербайджанским сёлам и городам начинал уже российский полк. Понятно, что повторить такой сценарий не прочь в Ереване. Но окончательное решение о размещении базы принимает руководство России. Той самой России, которая совсем недавно, в феврале нынешнего года, подписала с Азербайджаном Декларацию о союзническом взаимодействии.

А на нынешнем фоне молчание Москвы по поводу своих «базовых планов» в Армении уж точно не «золото». Более того, оно заставляет вспомнить весьма жесткую азербайджанскую поговорку по поводу закулисных интриг и молчания: «örtülü bazar dostluğu pozar». Так что нынешнее молчание Москвы — это и есть тот «закрытый БАЗАр», который представляет собой прямую и явную угрозу дружественным отношениям. Которые априори не могут держаться на воле одной стороны,

Нурани, обозреватель