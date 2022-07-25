Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник телефонные переговоры с президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым. Стороны обсудили «историческую возможность» достижения мира между Баку и Ереваном.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его свидетельству, глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что у Армении и Азербайджана имеется сейчас «историческая возможность достичь мира в регионе».

Блинкен повторил Алиеву «предложение содействия США с открытием возможностей в сфере транспорта и связи в регионе». Кроме того, глава Госдепа призвал президента к продолжению «двустороннего диалога» Баку и Еревана, «такого как недавняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси». Блинкен также подтвердил, что США поддерживают посредническую миссию ЕС. При этом госсекретарь заверил, что Вашингтон готов «взаимодействовать в двустороннем формате и с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану обеспечить долгосрочный всеобъемлющий мир».