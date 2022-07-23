«Армянская церковь против Азербайджана ведет пропаганду, построенную на лжи. Они распространяют по всему миру ложную информацию о разрушении армянских церквей в Азербайджане, их превращении в мечети, албанско-удинские церкви».

Как сообщает Minval.az, об этом заявил председатель Управления Мусульман Кавказа (УМК) Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде журналистам по итогам официального визита в Грузию.

Он отметил, что планируется организовать визит представителей Грузинской Православной Церкви в Азербайджан, Карабах: «Мы хотим, чтобы христианские религиозные деятели Грузии посетили Карабах и своими глазами увидели разрушенные армянами мечети, церкви».