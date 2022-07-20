Международное экспертное сообщество продолжает комментировать газовые договорённости Азербайджана и Евросоюза. Правда, реакция некоторых оказалась весьма своеобразной. Правозащитная Human Rights Watch разразилась специальным заявлением, где ну ужасно раскритиковала «газовую сделку» Азербайджана и ЕС. По версии HRW, в Азербайджане ну до ужаса бушуют репрессии, коррупция и т.д., и как вообще Евросоюз подписал такую сделку?!!!! Озвучивал «обидки» директор HRW по ЕС Филип Дам.

Можно, конечно, посоветовать господину Даму… ну, скажем, ознакомиться с историей громкого скандала в ФРГ, где, как оказалось, «политэмигранты» из Азербайджана наладили неплохую торговлю статусом беженца на основе фальшивых «свидетельств» о все тех же мифических «репрессиях» и «преследованиях». Пересмотреть несколько интервью президента Ильхама Алиева западным СМИ во время 44-дневной войны. Особенно те эпизоды, где журналисты пытаются «наскакивать» на Азербайджан и как растерянно хлопают глазами и «тушуются» после «контр-ответа» главы государства: «Вы можете назвать имена?» Вспомнить такое непопулярное и забытое в правозащитной тусовке слово, как «факт-чекинг».

Но, увы, в реальности все куда грубее и грязнее. Господа из Human Rights Watch вовсе не такие наивные идеалисты, какими их пытаются представить. Они просто отрабатывают проплаченный заказ уже не армянского, а российского лобби. Которому ну совсем не с руки появление на европейском рынке «альтернативного» голубого топлива из Азербайджана как раз в то время, когда Кремль в очередной раз затеял привычную игру «не будут слушаться — отключим газ».

И такое происходит с НЕуважаемыми правозащитниками далеко не в первый раз. Достаточно вспомнить, как еще на старте проекта «Южного газового коридора» очередные «политэмигранты» из Азербайджана устраивали дешевый балаган в Страсбурге призывая Европу приобретать газ не у Азербайджана, где «нарушают права человека», а у России, и как на их балаган пришли представители посольства РФ, в то время как представители, к примеру, ВР приглашение проигнорировали.

Истерика по поводу «нарушений прав человека» в Азербайджане, основанная в лучшем случае на перетяжках, в худшем — на откровенных фейках, вспыхивает ну на редкость «вовремя» — на фоне переговоров о подготовке масштабных соглашений между Азербайджаном и Евросоюзом, важных решений по экспорту газа и т.д. Тем более дают информацию к размышлению вопиющие «двойные стандарты» в их деятельности, когда эта же самая HRW видит «нарушения прав человека» исключительно в Азербайджане, но никак не в Армении— любимом форпосте Кремля. Где правозащитники не видят в упор ни самых настоящих репрессий, ни удушения свободы слова, в том числе в соцсетях и в Интернете, ни «неофициального» насилия против оппозиции. В Армении кинорежиссёр и видеоблогер может умереть прямо в зале суда, другому блогеру будут продлевать арест, но HRW будет послушно смотреть в другую сторону — в сторону штаб-квартиры «Газпрома», например. Откуда придут прокачанные через несколько фирм-«прокладок» и пожертвования, и заказы. И даже в условиях санкций на оплату такого балагана денежки найдутся.

Вопрос лишь в том, насколько действенным все это окажется. Понятно, что после правозащитной истерики не последует разрыва подписанного в Баку меморандума. И даже если кому-то слишком сильно ударили в голову разговоры о том, что после окончания «холодной войны» в ставшей наконец реальностью «Европе без разделительных линий» высшим приоритетом будут права человека, а «правозащитники» теперь предлагают свои услуги направо и налево — сегодня самое время, во-первых, максимально вежливо посоветовать господам из HRW поумерить свою непомерно раздутую самооценку. То есть усвоить, что Human Rights Watch, несмотря на все публичные истерики, шумные интервью и надувание щёк, всего лишь НПО, а не «мировое правительство», так что Урсула фон дер Ляйен и Кадри Симсон вовсе не обязаны спрашивать разрешения у этой крикливой конторы, куда им ездить и что с кем подписывать. А во-вторых, провести серьезное антикоррупционное расследование в среде правозащитных организаций. Которые сегодня выродились в филиал медиаимперии Маргариты Симоньян. С тем же количеством вранья, теми же спонсорами и теми же заказчиками. И тем же «авторитетом» среди думающей части аудитории

Нурани, обозреватель