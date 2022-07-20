В связи с тем, что заявление о примирении законного наследника пострадавшего, которое было представлено для смягчения наказания Эльгюна Гусейнова, лишенного свободы за совершение тяжкого преступления, вызвало подозрение, оно было расследовано Министерством юстиции. Было установлено, что такого примирения не было, и документ составлен фиктивно посредством компьютерной программы

Об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Службы государственной безопасности и Министерства юстиции.

«Это действие содержит признаки киберпреступности, поэтому материалы были переданы в Службу государственной безопасности. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по данному факту, было установлено, что Санан Мехтиев, Этибар Мехтиев и Васиф Исмайлов, ранее отбывавшие наказание в том же исправительном учреждении, что и Эльгюн Гусейнов, выйдя на свободу, вошли в преступный сговор, и по заказу некоторых осужденных готовили от имени пострадавших сторон якобы заверенные в нотариальном порядке фальшивые заявления с QR-кодом о примирении и возмещении ущерба. Они создали в интернете фальшивую страницу с интерфейсом, похожим на интерфейс официального сайта, где и разместили эти документы. Таким образом, эти во время судебных процессов эти заявления представлялись как размещенные на официальном сайте и подтвержденные QR- кодом документы. Для досрочного освобождения других заключенных эта преступная группа теми же методами, с помощью компьютерных технологий, подготовила фиктивные документы о том, что якобы с пострадавшей стороной достигнуто примирение и ущерб возмещен, представив их по назначению для ссылки во время судебных процессов, совершив тем самым преступное деяние.

Санан Мехтиев, Этибар Мехтиев и Васиф Исмайлов привлечены к уголовной ответственности по ст. 320.1, 273-2 и 294.3 УК Азербайджана, и созданная ими электронная страница закрыта.