50-летний Ли Моран устроил протест во время аномальной жары в Йорке. Он хотел надеть шорты, но ему запретили носить этот предмет одежды по правилам «охраны труда и техники безопасности», пишет Zenger News.

По словам Морана, он годами пытался добиться разрешения носить шорты летом. Но ему говорили, что это запрещено правилами безопасности. Когда он не обнаружил такого правила в документах и законах, то его менеджеры признались, что запрещают сотрудникам носить шорты из-за «общественного имиджа» и «репутации».

«Мы потеем, занимаемся тяжелой работой под палящим солнцем, чтобы выглядеть хорошо для прохожих? Вы не думаете о нашем благосостоянии. Мы потеем в этих штанах, мы практически падаем в обморок», — заявил Моран своим менеджерам.

Тогда один из менеджеров сказал, что в правилах ничего нет о килтах. Моран воспользовался советом: заказал килт и надел его, когда температура поднялась выше 25°C. «Публика отреагировала великолепно, моим коллегам очень понравилось, некоторые члены городского совета даже поддержали меня», — отметил Моран.

«Прохожие удивлялись, почему на мне килт, и я объяснил им, а они отвечали: «Это безумие. Не могу поверить, что они не разрешают вам носить шорты» — сказал Ли Моран.

Моран отметил, что надеется убедить руководство изменить правила перед тем, как жара усилится.