Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.
Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси началась в Тегеране. Об этом сообщает РИА Новости.
Как ожидается, президенты стран обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.
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