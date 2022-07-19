Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям Европарламента Дэвидом Макалистером.

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

«Прошло много времени. Долгое время делегация Европарламента не приезжала. Я помню, что последняя делегация приезжала в 2018 году».

Откровенно говоря, я даже немного удивился, когда услышал, что вы планируете поездку в Азербайджан. Возможно, причина вам известна. Я помню встречу, на которой мы широко обсуждали развитие сотрудничества. Но, к сожалению, этого не произошло. Причина была не в нас, а в позиции некоторых членов Европарламента. Мы считаем эту позицию абсолютно необоснованной. Против нас звучали обвинения, оскорбления и распространялась ложная информация. Я даже забыл количество антиазербайджанских резолюций, принятых Европарламентом в разное время. Возможно, речь идет о более чем 10 резолюциях. В частности, после Отечественной войны была принята резолюция. Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку в этой резолюции говорится о разрушении армянского культурного наследия в Карабахе. И это не соответствует действительности. Эта резолюция была принята в марте этого года. То есть полтора года после окончания войны», — подчеркнул глава государства.