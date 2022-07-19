Женщина и ее малолетний ребенок, бросившиеся со здания в Ясамальском районе города Баку, находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщили в TƏBİB, женщина 1997 года рождения была госпитализирована в Клинический медицинский центр с различными телесными повреждениями, а ребенок 2019 года рождения — с переломами руки и бедра.
В настоящее время состояние матери оценивается как крайне тяжелое, состояние ребенка — как средней степени тяжести.
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В Ясамальском районе Баку по адресу: «Социальные Дома — 2», дом 28 мать с двумя малолетними дочерьми выбросилась из здания, передает АПА.
Так, Аббасова Айтен Маариф гызы, 1997 года рождения вместе с детьми Аббасовой Софией Суслан гызы 2018 года рождения и Аббасовой Сарой Суслан гызы 2019 года рождения выбросилась с пятого этажа здания.
В результате происшествия погибла 3-летняя Сара Аббасова. Мать и ее четырехлетняя дочь с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу № 1.
Муж Аббасовой живет в России. Айтен вместе с детьми и свекровью проживала на съемной квартире.
Свекровь ,Сволочь ДОВЕЛА…..
Нечего выходить замуж за мужчин, которые живут с матерями. Женщины бегут замуж лишь бы замуж выйти, не думают где будут жить, с кем будут жить, какие будут проблемы, если муж зарабатывает за рубежом, все это надо учитывать, чтобы потом не убивать себя и своих детей. Если мужчина не в состоянии снимать квартиру и обеспечивать семью, бегите от такого мужчины, он не готов к семейной жизни. Или ждите, когда он встанет на ноги, или ищите другого.