Женщина и ее малолетний ребенок, бросившиеся со здания в Ясамальском районе города Баку, находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в TƏBİB, женщина 1997 года рождения была госпитализирована в Клинический медицинский центр с различными телесными повреждениями, а ребенок 2019 года рождения — с переломами руки и бедра.

В настоящее время состояние матери оценивается как крайне тяжелое, состояние ребенка — как средней степени тяжести.

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В Ясамальском районе Баку по адресу: «Социальные Дома — 2», дом 28 мать с двумя малолетними дочерьми выбросилась из здания, передает АПА.

Так, Аббасова Айтен Маариф гызы, 1997 года рождения вместе с детьми Аббасовой Софией Суслан гызы 2018 года рождения и Аббасовой Сарой Суслан гызы 2019 года рождения выбросилась с пятого этажа здания.

В результате происшествия погибла 3-летняя Сара Аббасова. Мать и ее четырехлетняя дочь с тяжелыми травмами госпитализированы в больницу № 1.

Муж Аббасовой живет в России. Айтен вместе с детьми и свекровью проживала на съемной квартире.