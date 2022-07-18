Россия за первые шесть месяцев 2022 года стала лидером по объемам импорта через порты Турции. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

«За шесть месяцев 2022 года через морские порты Турции прошло в целом 6,387 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) транзитных грузов. Наибольший объем перевалки экспортных морских грузов пришелся на Америку. Туда отправлено 1,6 млн тонн. За ней идут Италия и Испания. Россия вышла на первое место по импорту грузов [через турецкие порты]», — говорится в заявлении министра на сайте ведомства.