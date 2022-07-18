Институт образования провел расследование в связи с распространившимися в социальных сетях утверждениями относительно тестовых заданий по математике на этапе экзаменов конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили в Институте образования, в утверждениях отмечено, что некоторым кандидатам были объяснены в видеоформате 3 вопроса, использованные на экзамене по математике 14 июля 2022 года:

«Для справки сообщаем, что Институт образования в соответствии с международным опытом дает заказ специалистам по предмету на подготовку оригинальных вопросов для включения в банк тестов. С авторами вопросов заключается соглашение о конфиденциальности, в соответствии с которым вопросы (или их аналоги) не должны передаваться третьим лицам.

В результате расследования выяснилось, что Сираджеддин Гулузаде, нарушив условия заключенного с ним соглашения о конфиденциальности, представил в банк тестов одного из центров подготовки учителей свои тестовые задания, которые предоставлял в Институт образования. Эти вопросы были использованы для обсуждения во время видеоуроков, опубликованных этим центром подготовки перед экзаменом.

Информация о том, что некоторым кандидатам были разъяснены использованные 14 июля 2022 года на экзамене по математике 3 вопроса (представленные С. Гулузаде для банка тестов конкурса по приему на работу учителей) нашло свое подтверждение.

Институт образования сообщает, что за грубое нарушение условий заключенного договора в отношении С.Гулузаде будут приняты соответствующие шаги, предусмотренные законодательством.