Сегодня с 11:00 стартовал процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения на 2022-2023 учебный год.

Об этом сообщили в Министерстве образования.

Процесс продлится до 14 сентября. Прием детей осуществляется посредством «Системы электронного приема документов в дошкольные образовательные учреждения» (www.bq.edu.az).

С указанного времени родители получат возможность создать электронный кабинет в системе.

С 22 июля по городам и районам, подведомственным Центральному и Региональному Управлению образования (Мингячевир, Агдаш, Гейчай, Кюрдамир, Уджар, Евлах, Зардаб), с 26 июля по городу Баку, а со 2 августа по всей стране все родители смогут записаться в очередь в связи с приемом детей в дошкольные образовательные учреждения.

Очереди, размещенные родителем (законным представителем), будут преобразованы в запросы, если в них есть свободные места в течение 1 месяца. Родитель (законный представитель) должен подать документы в соответствующее учреждение в течение 15 дней после получения запроса, в противном случае запрос будет удален системой, и будет осуществлен прием другого ребенка в соответствии с очередью.

Система электронного приема с 15 по 21 сентября 2022 года будет временно приостановлена в связи с комплектованием групп. После завершения процесса комплектования прием детей на свободные места в дошкольных образовательных учреждениях будет продолжаться в течение всего года.