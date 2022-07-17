Я принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины.

Об этом сказал президент Украины Владимир в своей вечернем обращении.

«По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении.

В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», — отметил президент.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ» — добавил Зеленский.