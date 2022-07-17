В Казахстане Актюбинской области взорвалась автозаправочная станция «ЛиманГаз». Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям региона. Кадры с места сразу же разлетелись по всем соцсетям.

В результате взрыва были уничтожены «лёгковушка» и погрузочная автотехника, две топливораздаточные колонки, а также разрушено здание заправки площадью 22 квадратных метра. При этом прибывшим сотрудникам ДЧС удалось спасти два большегруза и две ёмкости объёмом 54 и десять кубометров.

«Пожар локализован в 19 часов 44 минуты, ликвидирован в 20 часов 02 минуты. Жертв и пострадавших нет», — добавили в ДЧС.

