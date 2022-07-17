Европейская комиссия согласовала проект седьмого пакета санкций ЕС против России, который предполагает запрет на импорт российского золота и уточняет, что ограничительные меры не будут препятствовать экспорту продовольствия из России.

Новый пакет санкций включает запрет на импорт российского золота, а также усиливает контроль над экспортом товаров двойного использования и передовых технологий в Россию.

Эта мера позволит согласовывать внедрения санкций ЕС с санкциями партнеров по G7 и ужесточит требования к отчетности, чтобы активизировать замораживание российских активов странами Евросоюза, сообщает Лига.Нет.