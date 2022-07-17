Авторы американского журнала Foreign Affairs Майкл Бренс и Ван Джексон заявили, что США в гонке сверхдержав, желая противостоять России и Китаю, приносят в жертву демократию.

Журналисты утверждают, что внешнеполитические решения Вашингтона, направленные против Москвы и Пекина, вредят благополучию граждан, а также ведут к отказу от декларируемых демократических ценностей.

По мнению Бренса и Джексона, расизм и насилие на этнической почве «сегодня стали самой заметной и непосредственной ценой противостояния с Китаем и Россией».

«Только за последние несколько месяцев в США усилились ксенофобские атаки на русских и китайских иммигрантов. После начала спецоперации на Украине российский бизнес в Штатах был бойкотирован, а компания Disney приостановила выпуск своих новых фильмов в России. Представитель Демократической партии Эрик Суолвелл даже дошел до того, что предложил «выгнать всех русских студентов из США». Это тревожный отголосок расистской исключительности времен холодной войны», — пишут авторы.

Обозреватели уверены, что американские власти должны уделить внимание заботе о своих гражданах.

«На самом деле, если Соединенные Штаты хотят иметь хорошо функционирующее государство с мирным гражданским обществом, последнее, к чему они должны стремиться, — это соперничество великих держав», — считают журналисты.