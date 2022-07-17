Обнародован прогноз погоды на 18 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26° тепла, днем — 33-38° тепла, в Баку ночью — 23-25° тепла, днем — 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана без осадков. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем — 37-41°, местами — 43-44° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 28-33° тепла.