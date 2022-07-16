Американский президент Джо Байден заявил, что распорядился подписать новый меморандум о взаимопонимании с одной из арабских стран — Иорданией. Таким образом, финансовая помощь США государству увеличится с 1,2 до 1,5 миллиарда долларов в период с 2023 по 2029 год, сообщает ТАСС.

«Президент Байден подтвердил приверженность США стратегическому партнерству с Иорданией и поддержке стабильности в королевстве. Он подчеркнул важность реализации программы экономических реформ, объявленной Его Величеством королем Абдаллой II с целью обеспечения более устойчивого экономического роста и смягчения последствий региональных кризисов», — сказано в коммюнике по итогам переговоров лидера США с королем Иордании Абдаллой II.

По словам Байдена, Иордания является ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. Также главы двух государств выразили готовность добиваться урегулирования палестинской проблемы мирными способами.