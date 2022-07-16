Власти Турции не будут принимать на себя обязательства других государств по приему беженцев. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Танжу Билгич, передает РИА Новости.

«Не может быть и речи о том, чтобы наша страна, принявшая самое большое число беженцев в мире за 8 лет, взяла на себя большее бремя по просьбе третьих стран и, кроме того, приняла участие в подходе, который несовместим с международными нормами о праве на убежище», – подчеркнул Билгич.

МИД Турции призвал другие страны брать на себя равную ответственность за потоки мигрантов. Турция не станет международным лагерем для беженцев, предупредил дипломат.

Ранее в британских СМИ появилась информация, что глава МИД королевства Лиз Трасс хочет провести переговоры с Анкарой по поводу перенаправления в Турцию беженцев из Великобритании.