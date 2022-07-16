В Армении продолжают обсуждать смерть кинорежиссера Армена Григоряна, который, как уже рассказывал Minval, скончался прямо в зале суда. Уголовно-исполнительная служба минюста Армении уже выступила с разъяснениями: дескать, находившийся с 18 мая в следственном изоляторе «Армавир» Армен Григорян на здоровье не жаловался, при поступлении его осмотрел врач, диагностировал повышенное артериальное давление, и арестованный кинопродюсер получал соответствующее лечение… Только почему-то окруженный заботой армянской тюремной медицины Григорян скончался прямо в зале суда.



Омбудсмен Армении Кристине Григорян вынуждена была выдавить сквозь зубы: «Крайне недопустимо и тревожно, что в условиях предварительного заключения не гарантируется право человека на охрану здоровья, не выявляются и не устраняются должным образом проблемы со здоровьем, что приводит к таким трагическим последствиям».

Наконец, со своими оценками выступает и ереванская оппозиция. Блок «Армения» выступил с воззванием: «Арестованный с 17 мая по ходатайству Службы национальной безопасности Армении Армен Григорян является очередной жертвой режима, тирании, которая день ото дня укрепляется в стране».

Конечно, блок «Армения», во главе которого стоит Роберт Кочарян, трудно отнести к здоровым политическим силам. И уж тем более эта публика вряд ли может вызвать хоть какие-то симпатии азербайджанской аудитории. Но в точности поставленного парламентской оппозицией «диагноза» пашиняновскому правлению сомнений тоже нет. За четыре года, прошедших после «шашлычной революции», Пашинян действительно выстроил в Армении режим жесткой личной диктатуры.

Уже в самом начале «революционной» истории Армении после 44 дней голодовки умирает в СИЗО «Нубарашен» Мгер Егиазарян, глава партии «Армянские орлы» и сайта Hayinfo. В 2019 году начинается война Пашиняна с Конституционным судом и его председателем Грайром Товмасяном. Причем на допросы вызывают членов семьи, включая пожилого отца. А потом происходит атака на сайт «Зеркало» и одноименные пресс-клуб, который возглавляет сестра Грайра Товмасяна Анжела. Она заявила тогда журналистам прямо и открыто: «Это посягательство на сайт, пресс-клуб и меня лично связано с моей оппозиционной позицией. Меня предупреждали, что на нашу семью могут начать давить, учитывая ситуацию вокруг моего брата. Это полностью в стиле нынешней власти. Сегодняшнее хулиганство доказало это».

В 2020 году, уже во время 44-дневной войны, Никол Пашинян вводит в Армении жесткую интернет-цензуру. Гражданам страны прямо запретили под угрозой уголовного преследования критиковать действия власти. Теоретически еще это можно было попытаться списать на «законы военного времени», но теперь генпрокуратура Армении предлагает ввести здесь постоянную интернет-цензуру.

Можно вспомнить и репрессии против местных властей Западного Зангезура, которые не обеспечили в 2021 году высоких цифр поддержки пашиняновского блока на досрочных парламентских выборах.

Ну и, конечно, заслуживает внимания такая черта политической жизни Армении, как постоянное использование, скажем так, «негосударственного» насилия против политических оппонентов, как это было совсем недавно на улицах Гюмри. Где «пропашиняновские» молодчики поколотили пожилых оппозиционеров. И это далеко не полный список реалий современной Армении, где, свергнув криминальную диктатуру «карабахского клана», Пашинян выстраивает свою «диктатуру шпаны».

И то, что «карабахская» шпана сменилась на «иджеванскую», мало что меняет.

Отдел политики Minval.az