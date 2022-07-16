Белый дом сообщил, что российские официальные лица по меньшей мере дважды за последние недели посещали аэродром в центральной части Ирана, «чтобы посмотреть на беспилотники, способные к вооружению, которые они хотят приобрести для использования в продолжающейся войне в Украине», передает AP.

По утверждению Белого дома, Иран демонстрировал беспилотники российским чиновникам на аэродроме Кашан 8 июня и 15 июля. Администрация США также опубликовала спутниковые снимки беспилотников Shahed-191 и Shahed-129, которые демонстрировались и находились в полете на аэродроме, в то время как транспортный самолет российской делегации находился на земле.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в своем заявлении сказал, что администрация располагает «информацией о том, что иранское правительство готовится предоставить России несколько сотен БПЛА».

«По нашим оценкам, официальная российская делегация недавно получила демонстрацию иранских БПЛА, способных к атаке. Мы публикуем эти снимки, сделанные в июне, на которых изображены иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день», — добавил Салливан в своем заявлении. — Это говорит о том, что Россия по-прежнему заинтересована в приобретении иранских БПЛА».

Салливан сказал, что американские чиновники считают, что июньский визит «был первым случаем, когда российская делегация посетила этот аэродром для такой демонстрации».