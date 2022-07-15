Во всех делах, чтобы решить проблему или провести правильный анализ, нужно выбрать правильные наклонности. Пока это не превратилось в серьезное осложнение. Но если эти пагубные тенденции не предотвратить, однажды они могут иметь последствия. Мы не хотим этого, мы хотим мира. Мы не хотим войны, никогда не хотели. Что бы мы ни сделали, мы сделали это на территории Азербайджана, и сделали так, что нашей военной операции могут позавидовать все. Однако не заметить эту тенденцию невозможно. Вот почему мы видим это, обнаруживаем, предупреждаем. Впрочем, пусть и он возьмет на себя, как говорится, свою долю наших предостережений. На этом пока все. Я не хочу идти слишком глубоко. Еще раз говорю, ждем завтра встречи министров иностранных дел, ждем результатов встречи. Мы определим, какие шаги будут предприняты после этого.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«За эти полгода были проведены реформы и в военной области. Были проведены структурные реформы, проведены реформы в военном образовании. Серьезные шаги были предприняты в отношении обучения. Были созданы новые вооруженные формирования. Заключены новые контракты, закуплена и будет закуплена военная техника, вооружение и боеприпасы. Мы продолжаем свою работу в области армейского строительства. На эти вопросы была направлена ​​часть наших возросших экономических и финансовых возможностей в этом году. В бюджет были внесены дополнения, внесена честность, там значительно увеличены военные расходы. Почему? Значит, на это есть причина. Мы зафиксировали наши военные расходы в прошлом году, когда был утвержден бюджет на этот год, и мы подумали, что этого достаточно. Но потом, смотрите, из-за того, что я сказал, и из-за других вещей, которые я здесь не сказал, мы думаем, что нам нужно увеличить военные расходы. Эта прибавка будет потрачена на закупку оружия с высокими технологическими возможностями. Я также хочу сказать это. Потому что мы видим, что есть потребность во вновь заключаемых контрактах. Наши военные расходы увеличились в этом году в ходе модернизации на закупку самой современной военной техники и вооружения. Увеличим столько, сколько потребуется. Потому что мы знаем, что такое война, что такое вторжение и что такое опасность. Мы должны быть готовы в любой момент любым способом обеспечить свои права», -добавил президент.