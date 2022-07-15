Дальнобойщик из Китая возит с собой парализованную жену, потому что о ней больше некому позаботиться, пишет портал Asia One. По словам мужчины, он любит супругу и не может ее бросить.

Нэ Цзяньвэнь рассказал, что в 2020 году его жена перенесла инсульт, в результате которого осталась парализованной. Теперь за женщиной нужен постоянный уход, но кроме мужа о китаянке никто не может позаботиться.

«Дома у нас два маленьких ребенка и моя 76-летняя мать», — рассказал дальнобойщик.

Так как Нэ — единственный кормилец в семье, он не стал бросать работу и начал брать жену с собой в рейсы. В дороге Цзяньвэнь помогает супруге мыться, переодеваться и даже наносить макияж, успевая при этом заниматься с ней реабилитацией.

По словам мужчины, сейчас его цель — заработать денег и купить большой грузовик, чтобы супруге было удобнее находиться в кабине во время поездок.

«Я не могу бросить ее, когда она больна. Я буду чувствовать себя виноватым до конца жизни. Когда мы были молодые, я годами добивался ее расположения», — добавил мужчина.