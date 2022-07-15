Обнародован прогноз погоды на 16 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра без осадков, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба,.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем-34-39° тепла, В Баку ночью 24-26° тепла, днем 37-39° тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 37-40°, местами до 42-43° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 27-32° тепла.