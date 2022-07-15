В Иране началась седьмая волна пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Ирана Бахрам Айнуллахи, сообщает агентство Tasnim.

«Я много раз заявлял, что очень неправильно думать, что коронавирус закончился. COVID-19 — это вирус, который останется на долгие годы. Проблема в области контроля над коронавирусом заключается в том, что мир по-разному относится к этой болезни. В настоящее время уровень вакцинации в мире в некоторых африканских странах составляет шесть-восемь процентов, и вирус в этих странах стабилен.

Есть страны, в которых не проводилась надлежащая вакцинация, и иммунитет людей в этих странах низкий. Поэтому, когда вирус существует, он мутирует и поражает все страны. Согласно статистике, я думаю, что наша страна вступила в седьмую волну коронавируса», — отметил министр.