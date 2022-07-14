Михаил Саакашвили сделал публикацию в социальной сети Facebook, в которой призвал положить конец «холодной войне» внутри страны. По его словам, грузины должны объединиться и направить свой гнев против России.

«Когда мы говорим, что против Грузии ведется гибридная война, мы должны понимать, что это значит.

Гражданам внушают, что от них ничего не зависит. «И что мне делать? Что от меня зависит? Какой смысл выходить на улицу?»

Наша судьба не решается только здесь. Есть другие мировые центры, где готовятся заговоры против Грузии.

Нам каждый день вдалбливают, что демократия противоречит нашим традиционным, консервативным ценностям (Тот, кто идет на митинг, безродный, безбожник и т. д.).

Преднамеренно совершается атака на культуру, потому что культура формирует менталитет больше, чем телевизионные новости.», — пишет Саакашвили.

Кроме того Саакашвили коснулся темы переезда в Грузию значительного количества россиян. По его словам, большинство также считают, что от них ничего не зависит, «что они ни при чем, и их не должна терзать совесть, например, по поводу Абхазии или Цхинвали».

По словам Саакашвили, прибывающие россияне считают грузин «второстепенными существами», обслуживающим персоналом и неразвитыми людьми.

«Как нам поступать? Главное – остановить «холодную войну» внутри страны и направить гнев не друг против друга, а против завоевателя. Давайте постоянно напоминать приезжим, что они несут личную ответственность за оккупацию и притеснение грузин», — написал Саакашвили.