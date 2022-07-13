Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый вид динозавров, который имеет большой череп и маленькие лапы, как у тираннозавра.

О новом виде динозавров, получивших название Meraxes gigas, подробно рассказывается в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Current Biology.

Динозавр относится к группе кархародонтозаврид, его длина составляет около 36 футов (около 11 метров), а вес — более четырех тонн.

Этот вид был назван в честь дракона из романов «Песнь льда и пламени», по мотивам которых снят сериал HBO «Игра престолов».

Хотя у Meraxes gigas могут быть короткие руки, как у тираннозавра, руководитель проекта Хуан Канале из аргентинского палеонтологического музея Эрнесто Бахмана сказал, что прямой связи между этими двумя видами нет.

По его словам, Meraxes gigas вымер примерно за 20 миллионов лет до времени существования тираннозавра.

«Я склонен думать, что их лапы использовались для других видов деятельности, — сказал Канале. — Они могли использовать руки для репродуктивного поведения, например, удерживать самку во время спаривания или поддерживать себя, чтобы встать на ноги после перелома или падения».