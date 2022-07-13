Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск просил власти США о помощи, написал экс-президент США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Когда Илон Маск пришел в Белый дом и попросил меня помочь со всеми его многочисленными субсидируемыми проектами, <…>, и говорил мне, что он большой поклонник Трампа и республиканцев, я мог бы сказать: упади на колени и умоляй. И он бы это сделал», — написал Трамп.

Так Трамп отреагировал на призыв Маска «повесить шляпу и уплыть в закат». «Lmaooo (смеюсь до слез)», — написал бизнесмен в ответ.

Предприниматель призвал демократов «отозвать атаку» и не концентрироваться на будущем выдвижении политика на выборах главы государства и не делать вид, будто «единственный способ выжить для Трампа — это вернуть себе пост президента».