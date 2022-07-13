C вечера 14 июля и до 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами – до 23-25 м/с. Об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.
С завтрашнего вечера и до 16 июля в отдельных районах скорость западного ветра составит 15-18 м/с, местами временами до 20-25 м/с.
Даже погоду за 1-2 дня не могут предсказывать. На выходные предсказывали сильный ветер, подняли всех на уши, МЧС выступил с предупреждением, и где этот ветер? Уже среда и никакого ветра нет. Какие-то неучи сидят в Минэкологии, смотреть на карты и делать кратковременный прогноз не научились, наверное в БГУ на историческом учились…