C вечера 14 июля и до 16 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, временами – до 23-25 м/с. Об этом сообщила Национальная гидрометеорологическая служба.

С завтрашнего вечера и до 16 июля в отдельных районах скорость западного ветра составит 15-18 м/с, местами временами до 20-25 м/с.