«Автоваз» возобновляет производство трехдверного внедорожника Lada Niva Legend в новой комплектации 2022 модельного года. Первой станет версия Classic’22, разработанная с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов», — сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в компании, стоимость этой модели внедорожника будет озвучена позже.

В «Автовазе» добавили, что автомобиль будет оснащен гидроусилителем руля, электростеклоподъемниками передних дверей, креплениями для детских сидений ISOFIX, дневными ходовыми огнями, бортовым компьютером. Ранее глава «Автоваза» Максим Соколов сообщал, что модель Lada Niva будет импортозамещена на 95%.