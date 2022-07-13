Представитель МИД Ирана Насер Канаани не подтвердил информацию о передаче России партии боевых беспилотников. Однако руководство РФ обращалось с такой просьбой. В то же время представитель иранского внешнеполитического ведомства подтвердил, что официальный Тегеран сотрудничает с Москвой.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала МИД Ирана.

«История сотрудничества Исламской Республики Иран и Российской Федерации в области новых технологий идет во времена еще до начала войны в Украине. И особого развития в этой связи в последнее время не наблюдается», — сказал Канаани.

«Позиция Исламской Республики Иран по поводу войны в Украине достаточно четкая и неоднократно официально объявлена», – добавил он.

Между тем, как пишет украинское издание «Страна», немецкие эксперты и журналисты считают, что иранские беспилотники, которые планирует закупить Россия, могут стать серьезной опасностью для украинских войск.

«Русские уже заказали у иранцев сотни беспилотников. Цель – исправить дисбаланс, чтобы использовать его для борьбы с украинскими вооруженными силами», – цитирует Die Welt военного эксперта Гвидо Шмидтке.

«Беспилотники иранского производства боеспособны и эффективны», – считает эксперт.

Tagesschau цитирует министра обороны Израиля Бенни Ганца, который «предупредил, что иранские беспилотники столь же разрушительны, как и баллистические ракеты».

Издание также ссылается на ныне находящегося в отставке американского генерала Кеннета Маккензи, который осенью 2021 года предупредил, что иранские беспилотники «представляют такую угрозу на Ближнем Востоке, что США впервые после Корейской войны действуют без полного превосходства в воздухе».