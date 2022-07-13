Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Кабмину проработать договорённости, которые были достигнуты с Турцией на переговорах спецпредставителей двух стран. В частности, речь идёт об открытии сухопутных границ для граждан третьих стран, а также об авиаперевозках грузов.

«Очень важно, чтобы наши ведомства работали с турецкими, потому что политические договоренности — договоренностями, но от работы ведомств зависит их реализация, и я поручаю проводить скоординированную работу, чтобы как можно скорее суметь реализовать достигнутые договоренности».

То есть, Пашиняну захотелось конкретики, практической реализации договоренностей, достигнутых с Турцией. Какие дальнейшие цели поставит Никол вслед за этим? Решимость похвальная, тем более, что она наверняка вызовет жесткую критику со стороны оппозиции. Но почему нет такой же решимости в достижении каких-то результатов с азербайджанской стороной?

Комментируя вопросы, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков в беседе с Minval.az заявил, что в связи с переговорами с Баку и Анкарой, оппозиция Армении подвергнет правительство критике и это понятно.

«Можно вспомнить, например, недавние высказывания депутата Национального собрания Армении, члена Республиканской партии Айка Мамиджаняна о том, что «в Турции защищают Пашиняна» из-за его готовности к уступкам. Тем не менее, публичные переговоры с Турцией ведутся, прежде всего, по экономическим вопросам, а с Азербайджаном – по темам, в связи с которыми у оппозиции в Армении появляется повод обвинить правительство в территориальных уступках (делимитация и демаркация границы)», — сказал Нейжмаков.

Вопрос разблокирования коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, по его словам, также становится для оппозиции поводом обвинить команду Никола Пашиняна в готовности к частичному отказу от суверенитета. Здесь поводом для критики со стороны ряда оппонентов властей Армении остается, например, пункт 9 трехстороннего заявления о прекращении огня, подписанного в ноябре 2020 года, согласно которому после того, как «разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе», контроль за транспортным сообщением должны осуществлять российские пограничники.

Вероятно, по этой причине Пашинян и его команда считают, что подготовить общественное мнение своей страны к нормализации отношений с Турцией все-таки будет несколько проще – используя, прежде всего, аргументы, касающиеся экономической сферы.

«Вспомним, например, как министр экономики Армении Ваан Керобян в апреле текущего года заявил, что уже в ближайшем будущем эффект экономического роста от открытия границ с Турцией может достигнуть 30%, хотя еще в ноябре 2021 года он давал более осторожные оценки перспективам этого процесса, отмечая, что Ереван не сможет в 2022 году «открыть армяно-турецкую границу в том виде, при котором будут защищены интересы граждан и экономики Армении»», — отметил Нейжмаков.

Самир Ибрагимов