Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что пандемия коронавируса завершится нескоро. Об этом пишет «Интерфакс».

В европейском подразделении ВОЗ в свою очередь призвали страны предоставлять вторую бустерную дозу «людям от 5 лет и старше с уверенно ослабленным и сильно ослабленным иммунитетом, а также их близким».

Там также отметили, что странам нужно «рассмотреть возможность предложения» второй бустерной дозы таким группам, как пожилые люди, сотрудники медучреждений и беременные женщины.