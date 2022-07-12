В социальных сетях распространилась информация об инциденте на похоронах ветерана Отечественной войны Эльвина Джафарова.

В пресс-службе МВД заявили, что распространяемая информация является необоснованной.

“С сожалением отмечаем, что некоторые страницы в социальных сетях попытались воспользоваться этой трагедией в своих гнусных целях. Однако сдержанное поведение семьи Э.Джафарова воспрепятствовало этому.

На похоронах ветерана присутствовали руководство района, члены общественности, а также его близкие. Э.Джафаров похоронен в соответствии с традициями. Во время похорон процессии не зафиксировано каких-либо инцидентов”, — сказано в заявлении.