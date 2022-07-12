Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиян могут ждать неприятные сюрпризы после договоренностей о новых поставках оружия из Нидерландов.

«Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с правительством Нидерландов. Я бы не хотел готовить Российскую Федерацию к неприятным для нее сюрпризам», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что в первую очередь, ведет с партнерами переговоры о поставках артиллерии.

«Я со всеми партнерами, которые готовы с нами говорить, давать мощную поддержку, разговаривал об артиллерии. Этого действительно не хватает», — заявил президент.