Один из самых колоритных и авторитетных мировых политиков Борис Джонсон покидает кресло премьер-министра Великобритании. Запомнился он не только своей профессиональной деятельностью, но и необычной прической. «Творческий беспорядок» на голове премьера всегда вызывал вопросы. Почему же один из самых влиятельных людей мира так необычно выглядит?

Журналисты постоянно задавали Джонсону вопросы о его прическе. Политик только отшучивался и ни разу не удовлетворил их любопытство. Что же это такое? Модная стрижка, разработанная специально для премьер-министра? Неудачные эксперименты с шампунями или бальзамами для волос? Особенность организма? А может некий знак, который Джонсон так необычно подает миру?

Американское издание Nicky Swift провело расследование и таки выяснило, почему британский премьер выбрал такой имидж. Из источников, приближенных к Борису Джонсону, была получена интересная информация. Оказывается, премьер тратит немало сил на то, чтобы выглядеть харизматично лохматым.

Стало известно и то, что обладатель соломенной копны на голове был лохматым не всегда. Своей фирменной прической Борис Джонсон обзавелся когда, пришел в большую политику. До этого он выглядел, как и положено выпускнику Оксфорда, аристократу и дальнему родственнику короля Георга II. До того как стать публичной личностью, Борис носил классический для британцев полубоб.

В начале политической карьеры Джонсон спохватился. Разве можно стать любимцем народа, если ты выглядишь как лондонский денди? В спорах и поисках, разумеется, при участии имиджмейкеров и стилистов, появился новый, «народный» Борис. Взъерошенные волосы, слегка мешковатый костюм, помятый плащ и велосипед стали неотъемлемой частью нового Джонсона.

Весь вид премьера как бы говорит: «Ребята, я такой же, как вы. Вот, вчера на ночь чем-то помыл голову, а сегодня ничего не смог с этим сделать. Просто расчесался пятерней и побежал заботиться о простых британцах». Нужно сказать, что образ простого, «домашнего» Джонсона прекрасно приняли как на родине, так и за рубежом.