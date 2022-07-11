Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила, что выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и буду править как консерватор», — написала Трасс в статье в газете Telegraph.

Министр пообещал «немедленно приступить к работе» на новой должности, чтобы восстановить экономику и обеспечить «поражение» России в конфликте с Украиной. Трас также пообещал «снизить налоги с первого дня своего премьерства».

Министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что в своей нынешней должности он «помогал руководить международным противодействием российской спецоперации в Украине, а также ввел пакет жестких санкций». По словам Трасса, Британия сталкивается с «огромными вызовами за границей, от агрессивной России до еще более непримиримого Китая»