Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что получит меньше российского раза на 11 млн куб. м, сообщает AFP.

«Газпром» уведомил, что в течение сегодняшнего дня поставит Eni объем газа в размере 21 млн куб. м, по сравнению со средним объемом последних дней в 32 млн куб. м в день», — пояснили в организации.

Планируется, что Eni объявит о новых существенных изменениях объемов поставок газовых ресурсов.

Известно, что с 11 июля поставки российского газа по «Северному потоку», являющемуся основном маршрутом экспорта газа из РФ в Европу, временно прекратили на 10 дней. Причиной стало проведение планового ежегодного технического обслуживания на газопроводе.