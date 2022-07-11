Бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения, посмертно наградят Высшим орденом Хризантемы, сообщает агентство Kyodo.

Абэ будет награжден Высшим орденом Хризантемы с цепью — таким орденом в Японии награждают только посмертно. Покойный политик станет четвертым бывшим премьер-министром, получившим эту награду.

Высший орден Хризантемы был учрежден в XIX веке. Он состоит из четырехконечного позолоченного знака с лучами из белой эмали, в центре него находится красное солнце, а с четырех сторон — желтые цветы хризантемы с зелеными листьями.