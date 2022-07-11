Нурит Грингер, американская журналистка, работающая в США, создала «Американо-Азербайджанский культурный фонд». Новостью об этом она поделилась на своей странице в Facebook, сообщает Minval.az.

Грингер написала, что в июне 2022 года она посетила Азербайджан, в том числе освобожденные территории и завершила свой визит в городе Шуша.

«Мои статьи об этой поездке получили широкий резонанс. Сейчас же я дала старт моей новой публицистической инициативе и основала «Американо-Азербайджанский культурный фонд». Цель фонда — способствовать укреплению отношений между Азербайджаном и США, с Западом в целом, посредством создания культурных, медиа, художественных и документальных фильмов. Я надеюсь, что многие из вас поддержат нас в этой благородной миссии», -написала она.