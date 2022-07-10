Проблема организации так называемого «зернового коридора» для вывоза украинской продукции по Черному морю близка к решению. Об этом говорится в интервью министра обороны Турции Хулуси Акара для Global Haber.

«Одним словом, мы близки к решению. Мы являемся соседями по Черному морю и с Украиной, и с Россией. Мы установили очень теплые отношения с господином Путиным и господином Зеленским и провели очень обстоятельные переговоры», — отметил он.

Турецкий министр подчеркнул, что Анкара не признает аннексию Крыма и уважает территориальную целостность Украины.

«Наш президент, в частности, очень много работал, чтобы не допустить этой войны. Еще за несколько часов до ее начала он до последней минуты прилагал огромные усилия, чтобы предотвратить горячий конфликт», — подчеркнул Акар.

Он добавил, что Турция пытается добиться даже временного прекращения огня в Украине для улучшения гуманитарной ситуации.

«Теперь, в последний момент, к которому мы подошли, возникла проблема с зерном. Мы находимся в контакте с Россией, Украиной и ООН для решения. Мы близки к решению проблемы зернового коридора», — отметил Акар.