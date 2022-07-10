С начала поновмасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла уже примерно 37 300 вояк, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.07 ориентировочно составили:
личного состава — около 37300 (+100) человек ликвидировано,
танков ‒ 1641 (+3) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3823 (+8) ед,
артиллерийских систем – 834 (+2) ед,
РСЗО — 247 (+0) ед,
средства ПВО — 108 (+0) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+2),
крылатые ракеты – 155 (+0),
корабли /катера — 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2694 (+7) ед,
специальная техника – 66 (+0).
Указано, что за прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
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