Стартовал второй этап международной велогонки «Родная Шуша».

Этап начнется от аэропорта Физули и продолжится до гостиницы «Карабах» в городе Шуша, сообщает Report.

За первым международным турниром в Шуше будут следить министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, министр оборонной промышленности, президент Федерации велосипедистов Азербайджана (АБФ) Мадат Гулиев.

В велотуре принимают участие 13 команд из 8 стран.

Отметим, что велогонщик сборной Азербайджана и континентального клуба «Sakarya BB Pro Team» Турции Эльчин Асадов выиграл первый этап международного турнира «Родная Шуша», проходившего в Баку.