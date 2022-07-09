Дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard будет поставлено из Норвегии. Боеприпасы планируется отправить Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Правительство ФРГ нашло в Норвегии производителя, который поставил бы боеприпасы для самоходных установок Gepard на Украину. Ранее поставка была проблематична. Так, до этого Германия хотела получить боеприпасы из Южной Америки, однако плану помешала страна-производитель Швейцария.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует поставки новых ракет для РСЗО HIMARS в Украину с дальностью стрельбы до 300 км.