На Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает телеканал Sky News. Отставки Джонсона можно ожидать сегодня, говорят источники телеканала. Информацию подтверждает и Би-би-си.

Вместе с тем, Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии, выборы состоятся в октябре.

По данным журналистов, он до самого конца отказывался уходить с поста и даже сегодня ночью спорил с представителями собственной партии.

Как уже писал Minval, вчера вечером Джонсон ответил своим критикам, что не собирается уходить в отставку, так как «должен провести страну сквозь тяжёлые времена». Однако, несмотря на его потуги сохранить власть, сегодняшнее утро началось с новых громких отставок в британском правительстве.

Так, сразу два новых министра Великобритании — образования и финансов — подали в отставку на следующий день после назначения Джонсоном.

К тому же, бывшие министры призвали уйти в отставку самого премьера.